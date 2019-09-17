ИА «Ореанда-Новости» Глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Юрий Сенько сообщил, что сотрудники ведомства совместно с Комитетом государственной безопасности оказали содействие российским правоохранительным органам в раскрытии схемы поставок оружия с Украины в Россию через территорию республики. «Мы совместно с Комитетом государственной безопасности отрабатывали информацию, когда с Украины транзитом через Республику Беларусь перемещались части оружия в Литву и оттуда более крупными партиями перемещалось (оружие. – Ред.) в Российскую Федерацию», – сказал Сенько в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Чиновник также отметил, что. В течение последних 8 месяцев было возбуждено 129 уголовных дел в связи с такими преступлениями. «Что характерно, в четыре раза по весу количество наркотиков больше, чем за аналогичный период прошлого года: практически 626 килограммов изъято против 155 в прошлом году», – сказал Сенько. Большинство изъятых запрещённых веществ перевозилось гражданами России и предназначались для российских же получателей.