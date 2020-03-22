ИА «Ореанда-Новости» . Российский вице-премьер Андрей Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на «арабских партнёров». В эфире телепрограммы «Вести в субботу» политик заявил, что снижение котировок было инициативой стран Персидского залива.

Вице-премьер подчеркнул, что даже те нефтяные корпорации страны, которые «были заинтересованы в рынках», выступали за продление сделки с ОПЕК+, а сама Россия никогда не пыталась добиться снижения стоимости ценного ресурса. По словам Белоусова, страна планировала продлиться соглашение ещё на один год, однако «арабские партнёры» из стран Персидского залива приняли противоположное решение, из-за чего и произошло обрушение нефтяных котировок.

Цены на энергетический ресурс и курс валюты начали обрушаться после новостей о том, что члены Организации государств-экспортёров нефти не смогли договориться о продлении сделки по добыче ресурса. Россия предложила сохранить существующие условия; Эр-Рияд, напротив, проголосовал за дополнительное снижение добычи. В результате разрыва соглашения с апреля текущего года сделка ОПЕК+ прекратит своё действие и снимет, таким образом, все ограничения с участников сообщества.

Недавно цена на нефть марки «Brent» упала до рекордно низкого уровня в 26 долларов за баррель, а цена «WTI» обвалилась до минимума 2002 года – 23 американских доллара. В субботу, 21 марта, «Brent» закрыла торги, находясь на отметке в 27,3 доллара за баррель, потеряв с начала обвала нефтяных котировок более 40% своей стоимости.