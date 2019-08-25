Дитёныш кенгуру родился необычного белого цвета.

Пополнение произошло в семействе кенгуру по имени Беннета. Это далеко не первый кенгурёнок в паре кенгуру – ранее у них уже рождались малыши. Несмотря на то, что сами родители тоже белого цвета, всё их потомство рождалось обычного коричневого цвета. Так вышло, что этот питомец родился у них уникального цвета. По информации, предоставленной директором санатория «Октябрьский» Ольгой Заславской, уже сегодня становится понятно, что этот кенгурёнок останется белого цвета. Это можно определить с помощью цвета глаз – сейчас они розового цвета. На сегодняшний момент ему уже около четырёх – четырёх с половиной месяцев. Работники зоопарка зовут уникального кенгурёнка Белянка или Беляночка. Он довольно ручной, даёт себя гладить и кушает с рук, заверяют в зоопарке. Хотя сам сотрудники пол кенгурёнка пока не знают, они уже выступили с предложением придумать имя этому уникальному зверю.

Маленькие кенгуру выходят из маминой сумки приблизительно в полугодовалом возрасте. Однако, этот белый малыш решил выбраться в мир пораньше, исследовать окружающую среду самостоятельно кенгурёнок начал два дня назад, 23 августа. Вылазки Белянки из маминой сумки помогут сотрудникам зоопарка определить пол малыша – именно этим и займутся в зоопарке при следующей прогулке. В настоящее время лидируют два варианта «Саша» и «Валя». Эти имена одинаково подходят и мужскому, и женскому полу. Однако, гости зоопарка могут предложить свои имена, используя социальные сети.