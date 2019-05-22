Введение запрета связано с проведением в этот день школьного праздника "Последний звонок".Крепкие горячительные напитки в указанный промежуток времени нельзя будет приобрести в точках розничной торговли. Запрет не касается заведений общественного питания - алкоголь будет доступен в кафе, ресторанах и барах. Под запрет попало пиво и пивосодержащие напитки. Розничная продажа алкоголя запрещена и в нестационарных торговых точках. Действие закона распространяется на все населённые пункты Удмуртии.Согласно вышеуказанному закону, алкоголь запрещено продавать в Международный день защиты детей – 1 июня, в День знаний – 1 сентября и во Всероссийский День трезвости – 11 сентября. Подобные распоряжения издают и местные власти других российских регионов, как например, Чеченская Республика, Республика Тыва, Республика Марий Эл, Республика Коми и другие.Напомним, что прощание со школой у удмуртских школьников состоится 25 мая. Этот день для проведения праздника "Последний школьный звонок" было ранее рекомендовано Министерством образования Удмуртской Республики.