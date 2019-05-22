22.05.2019, 15:30
Безалкогольное прощание со школой пройдёт в Удмуртии
ИА "Ореанда-Новости" В субботу 25 мая в Удмуртской Республике ограничат розничную продажу алкоголя. Введение запрета связано с проведением в этот день школьного праздника "Последний звонок".
Согласно закону «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», обнародованному в октябре 2011 года, с десяти утра субботы (25 мая) до десяти утра воскресенья (26 мая) будет введено ограничение на реализацию алкогольной продукции. Крепкие горячительные напитки в указанный промежуток времени нельзя будет приобрести в точках розничной торговли. Запрет не касается заведений общественного питания - алкоголь будет доступен в кафе, ресторанах и барах. Под запрет попало пиво и пивосодержащие напитки. Розничная продажа алкоголя запрещена и в нестационарных торговых точках. Действие закона распространяется на все населённые пункты Удмуртии.
Ограничение продажи алкогольной продукции в Удмуртии вводят не только в день проведения "Последнего звонка". Согласно вышеуказанному закону, алкоголь запрещено продавать в Международный день защиты детей – 1 июня, в День знаний – 1 сентября и во Всероссийский День трезвости – 11 сентября. Подобные распоряжения издают и местные власти других российских регионов, как например, Чеченская Республика, Республика Тыва, Республика Марий Эл, Республика Коми и другие.
Напомним, что прощание со школой у удмуртских школьников состоится 25 мая. Этот день для проведения праздника "Последний школьный звонок" было ранее рекомендовано Министерством образования Удмуртской Республики. Большой праздничный концерт для старшеклассников будет организован в Летнем саду имени Максима Горького в столице республики Ижевск.
Согласно закону «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», обнародованному в октябре 2011 года, с десяти утра субботы (25 мая) до десяти утра воскресенья (26 мая) будет введено ограничение на реализацию алкогольной продукции. Крепкие горячительные напитки в указанный промежуток времени нельзя будет приобрести в точках розничной торговли. Запрет не касается заведений общественного питания - алкоголь будет доступен в кафе, ресторанах и барах. Под запрет попало пиво и пивосодержащие напитки. Розничная продажа алкоголя запрещена и в нестационарных торговых точках. Действие закона распространяется на все населённые пункты Удмуртии.
Ограничение продажи алкогольной продукции в Удмуртии вводят не только в день проведения "Последнего звонка". Согласно вышеуказанному закону, алкоголь запрещено продавать в Международный день защиты детей – 1 июня, в День знаний – 1 сентября и во Всероссийский День трезвости – 11 сентября. Подобные распоряжения издают и местные власти других российских регионов, как например, Чеченская Республика, Республика Тыва, Республика Марий Эл, Республика Коми и другие.
Напомним, что прощание со школой у удмуртских школьников состоится 25 мая. Этот день для проведения праздника "Последний школьный звонок" было ранее рекомендовано Министерством образования Удмуртской Республики. Большой праздничный концерт для старшеклассников будет организован в Летнем саду имени Максима Горького в столице республики Ижевск.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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