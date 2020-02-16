Норвежский биатлонист заявил, что россиянин уже отбыл наказание за применение допинга. По его мнению, в победе Логинова сегодня сомневаться не приходится.Также коллега Логинова заявил, что все биатлонисты, которые вышли на старт гонки чемпионата мира, находились в одинаковых условиях.