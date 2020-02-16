16.02.2020, 08:15
Биатлонист из Норвегии заявил о необходимости уважать победу Логинова
ИА «Ореанда-Новости». Ветле Шостад Кристиансен, входящий в состав норвежской команды по биатлону, попросил с уважением отнестись к победе спортсмена из РФ Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира. Слова норвежца приводит Afteprosten, сообщает Газета.ru.
Норвежский биатлонист заявил, что россиянин уже отбыл наказание за применение допинга. По его мнению, в победе Логинова сегодня сомневаться не приходится.
Также коллега Логинова заявил, что все биатлонисты, которые вышли на старт гонки чемпионата мира, находились в одинаковых условиях.
Норвежский биатлонист заявил, что россиянин уже отбыл наказание за применение допинга. По его мнению, в победе Логинова сегодня сомневаться не приходится.
Также коллега Логинова заявил, что все биатлонисты, которые вышли на старт гонки чемпионата мира, находились в одинаковых условиях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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