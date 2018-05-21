ОРЕАНДА-НОВОСТИ В интернете разгорается скандал, связанный с новым рекламным постером мобильного оператора Билайн, которые не так давно появились по всей стране. На нем изображен известный телеведущий, актёр и юморист Сергей Светлаков с надписью: «Каждому своё с тарифом «ВСЁмоё». Внимаю пользователей привлек солган – «Каждому своё», ставший печально известным тем, что был размещён над входом в концентрационный лагерь фашисткой германии «Бухенвальд». Во время Второй мировой в нём были заключены около 250 000 человек, из которых более 55 000 погибло. Особенно большое негодование вызвало тот факт, что рекламная кампания началась аккурат после праздника Дня победы. Как поясняют литературоведы, самостоятельную негативную смысловую нагрузку такие фразы как «Каждому свое», «Труд освобождает» и т.д. не несут, но многое решает контекст.

Некоторые блогеры пошли дальше и расшифровали таблички со словами «МИН» и «ГБ» в руках Светлакова, как «Министерство государственной безопасности», а полосатую футболку и вовсе, как тельняшку заключенного тюрьмы или лагеря. Кое-кто даже собирается объявить бойкот известному сотовому оператору.

Вместе с тем, в ряде западных стран, особенно в Германии, даже намёки в рекламных акциях, слоганах, промо-надписях на фашистскую и националистическую атрибутику или символику жёстко пресекаются на корню.

Представители компании Билайн, в свою очередь, уже принесли извинения и заверили, что не хотели никого обидеть и заявили, что данное словосочетание широко используется в русскоязычном пространстве и не вызывает негативных ассоциаций.

Напомним, что Бухенвальд – один из самых крупных концентрационных лагерей фашисткой Германии. Несмотря на то, что не получил статуса «лагеря смерти», уже с середины 1937 года там начали на постоянной основе уничтожать людей. Он был одним из самых страшных эпизодов Второй мировой войны. Данные о преступлениях в Бухенвальде послужили образом для создания романа «Искра жизни» Эриха Марии Ремарка об ужасах концлагеря (в одной из глав произведения. как раз упоминается надпись на входе в лагерь «Каждому своё»).