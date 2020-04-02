ИА «Ореанда-Новости». Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что надо освободить предпринимателей из-под ареста из-за изменений работы судов, следствия и органов ФСИН из-за эпидемии коронавируса, пишет «Интерфакс».



По словам Титова, это будет разумным шагом. По его мнению, надо выпустить из СИЗО всех бизнесменов, которых обвиняют в преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. А домашний арест, как отметил Титов, можно заменить на залог.



Омбудсмен отметил, что проведение следственных мероприятий сейчас затруднительно, границы страны закрыты, поэтому нельзя говорить о том, что кто-то может скрыться.