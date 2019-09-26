ИА «Ореанда-Новости» Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что Россия не может перейти на четырёхдневную рабочую неделю, поскольку сначала надлежит увеличить производительность труда.

По словам Титова, чтобы вводить «четырёхдневку», нужно иметь производительность труда, соответствующую или превосходящую европейским странам. Кроме того, бизнес-омбудсмен подчеркнул, что для сокращения рабочих часов стоит позаботиться о новом типе экономики.

Напомним, ранее Минтруд РФ заявил о планах перехода на четырёхдневную рабочую неделю. При этом ведомство обещает сохранение зарплат и продолжительности рабочих смен.