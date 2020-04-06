. Об этом рассказывает издание "Ведомости", которое ссылается на нескольких федеральных чиновников.. Главное, полагают они, чтобы у компаний была возможность строить долгосрочные планы.Поэтому предприятиям будет оказана помощь для того, чтобы они смогли покрыть убытки и выплатить зарплаты. Также не планируется освобождать компании от выплаты основных налогов. Из этого можно сделать вывод, что меры поддержки будут иметь косвенный характер.