06.04.2020, 10:16
Бизнес в РФ отказались спасать
ИА «Ореанда-Новости». На этой неделе российским правительством должен быть представлен второй антикризисный пакет мер, однако как минимум до конца весны оно отказалось спасать бизнес путём выделения денег. Об этом рассказывает издание "Ведомости", которое ссылается на нескольких федеральных чиновников.
Авторы документа посчитали, что, если заняться выдачей денег компаниям в ближайшее время, те могут их потратить впустую. Главное, полагают они, чтобы у компаний была возможность строить долгосрочные планы.
Поэтому предприятиям будет оказана помощь для того, чтобы они смогли покрыть убытки и выплатить зарплаты. Также не планируется освобождать компании от выплаты основных налогов. Из этого можно сделать вывод, что меры поддержки будут иметь косвенный характер.
Авторы документа посчитали, что, если заняться выдачей денег компаниям в ближайшее время, те могут их потратить впустую. Главное, полагают они, чтобы у компаний была возможность строить долгосрочные планы.
Поэтому предприятиям будет оказана помощь для того, чтобы они смогли покрыть убытки и выплатить зарплаты. Также не планируется освобождать компании от выплаты основных налогов. Из этого можно сделать вывод, что меры поддержки будут иметь косвенный характер.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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