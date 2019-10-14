14.10.2019, 23:40
Бизнесмены копят деньги на счетах организаций
ИА «Ореанда-Новости». По данным Минфина России, на расчётных счетах организаций скопилось около 30 триллионов рублей, но деньги не работают на экономику нашей страны.
Все скопленные деньги простаивают в счетах фирм, что негативно отражается на экономическом развитии России. Главной проблемой, по словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, является недоверие собственников бизнеса к государственным инвестиционным программам.
Действующие бизнесмены боятся понести риски от вложений в инвестиционные проекты России. С середины 2019 года в Правительстве России идёт обсуждение улучшения экономического климата в России.
Все скопленные деньги простаивают в счетах фирм, что негативно отражается на экономическом развитии России. Главной проблемой, по словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, является недоверие собственников бизнеса к государственным инвестиционным программам.
Действующие бизнесмены боятся понести риски от вложений в инвестиционные проекты России. С середины 2019 года в Правительстве России идёт обсуждение улучшения экономического климата в России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии