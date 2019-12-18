18.12.2019, 09:23
Благодаря новым российским сплавам подешевеет доставка груза на орбиту
ИА «Ореанда-Новости» Специалистами Самарского университета были разработаны методы производства аэрокосмической техники из сплавов последнего поколения. Эти методы позволят увеличить грузоподъёмность ракет-носителей и самолётов и уменьшить их вес.
Перспективные алюминий-магний-скандиевые сплавы были созданы представителями Всероссийского института авиационных материалов. Вместе с ними самарские специалисты изучали коррозионные и механические свойств сплавов, которые содержат различное количество скандия. Также специалисты обработали режимы их термической обработки, сварки и прокатки.
Академиком Федором Гренчиковым было сказано, что основной задачей исследования было изготовление качественных, с заданной кристаллографией структуры полуфабрикатов.
Учёными заявлено, что сплавы, которые разработаны в ВИАМ, отличаются от иностранных аналогов повышенными пределами текучести и прочности. В продолжении этой темы специалисты заявили, что есть возможность эти характеристики значительно улучшить, если применить специальные режимы термической обработки и прокатки.
Перспективные алюминий-магний-скандиевые сплавы были созданы представителями Всероссийского института авиационных материалов. Вместе с ними самарские специалисты изучали коррозионные и механические свойств сплавов, которые содержат различное количество скандия. Также специалисты обработали режимы их термической обработки, сварки и прокатки.
Академиком Федором Гренчиковым было сказано, что основной задачей исследования было изготовление качественных, с заданной кристаллографией структуры полуфабрикатов.
Учёными заявлено, что сплавы, которые разработаны в ВИАМ, отличаются от иностранных аналогов повышенными пределами текучести и прочности. В продолжении этой темы специалисты заявили, что есть возможность эти характеристики значительно улучшить, если применить специальные режимы термической обработки и прокатки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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