Перспективные алюминий-магний-скандиевые сплавы были созданы представителями Всероссийского института авиационных материалов. Вместе с ними самарские специалисты изучали коррозионные и механические свойств сплавов, которые содержат различное количество скандия. Также специалисты обработали режимы их термической обработки, сварки и прокатки.Учёными заявлено, что сплавы, которые разработаны в ВИАМ, отличаются от иностранных аналогов повышенными пределами текучести и прочности. В продолжении этой темы специалисты заявили, что есть возможность эти характеристики значительно улучшить, если применить специальные режимы термической обработки и прокатки.