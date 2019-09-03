ИА «Ореанда-Новости» Пресненский суд города Москвы признал 30-летнего блогера из подмосковных Люберец Владислава Синицу виновным по делу о призывах к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. Ему назначено наказание в виде 5 лет заключения в колонии общего режима.

Обвинение установило, что Синица, «осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий», разместил в Twitter публикацию, для того чтобы «возбудить ненависть и вражду».

Суд признал, что сообщение блогера, размещённое под псевдонимом Макс Стеклов, кто-то мог воспринять как инструкцию и причинить вред детям сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в пресечении несанкционированных акций в Москве.

Подсудимый свою вину не признал, указывая на то, что его высказывание рассматривалось без учёта контекста.