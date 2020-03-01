ИА «Ореанда-Новости». Bloomberg рассказал о новом правиле, которое ввёл Мишустин для российских министров.

Bloomberg сообщил, что Михаил Мишустин ввёл новое правило для министров. После назначения Мишустина на пост премьер-министра России, изменилось время проведения совещаний. Издание рассказало, что встречи были перенесены на 9 утра.

Отмечается, что 9 утра является для жителей Москвы практически рассветом. Кроме того, Мишустин организовал проведение совещаний по всем дням недели, включая субботу и воскресенье.

В издании также обратили внимание на хорошие результаты, которые показал Мишустин, работая главой Федеральной налоговой службы.