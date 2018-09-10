ИА «Ореанда-Новости». Бывший американский боец Джеффри Монсон стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска. В этом городе 47-летний спортсмен тренирует ребят в местной школе с 12 июня 2018 года, когда заполучил российский паспорт, о котором мечтал ещё с 2013 года, признаваясь, что хочет сменить американское гражданство на российское. Паспорт спортсмену вручал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Мастер смешанных единоборств признался, что хотел бы занять место депутата в Государственной Думе. Спортсмена выдвинуло красногорское отделение «Единой России» и в начале лета Монсону пришлось пройти внутрипартийсные выборы, чтобы получить возможность баллотироваться в совет депутатов городского округа Красногорска.

После того, как Монсон стал счастливым обладателем паспорта гражданина РФ, он стал не только работать тренером, но и подался в бизнес, становясь партнёром Владимира Кутьева – основного владельца единственного легального казино в Алтайском крае.

Монсон считает выборы очень важным событием, которое даёт народу шанс многое изменить в судьбе своей страны. В России любят повторять, что если ты не проголосовал, то у тебя нет гражданской позиции, и бывший боец высказался по этому поводу, что выборы – сугубо демократический процесс, который побуждает каждого выразить своё согласие или несогласие через отданный голос, символизирующий индивидуальный, личный, независимый выбор.

Официальный сайт красногорской администрации приводит слова Монсона о том, что у него есть множество планов по работе с детьми, предложений и проектов, включая по здоровому образу жизни. Как подчёркивает относительно новоиспечённый гражданин РФ, всё, что он делает в Красногорске, он делает из любви к России.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили такой выбор граждан прокомментировал тем, что Монсон достоин этой должности, раз сами избиратели доверили ему это место и вязали с ним определённые надежды, а также добавил от себя, что очень уважает достижения таких спортсменов.