Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ. Отмечается, что задержанный - член группировки «Исламское государство»* и бывший бомбист баксанской бандгруппы, ранее он занимался изготовлением самодельных взрывных устройств, которые позже были применены во время нападения Баксанскую ГЭС в 2010 году и при нападениях на сотрудников правоохранительных органов на территории Кабардино-Балкарии с 2009 по 2012 год.

В ведомстве сообщили, что в месте, где жил задержанный, было найдено указанное СВУ, экстремистская литература, а также другие предметы, указывающие на причастность задержанного подготовке теракта.

*Запрещённая в России организация