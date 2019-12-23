Информация об этом была озвучена сегодня, 23 декабря, на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон.. С помощью дежурных средств противовоздушной обороны цели были сбиты. Никто не пострадал. Материальный ущерб не был нанесён.Сейчас российская авиабаза Хмеймим работает в штатном режиме. Стоит отметить, что это не первое нападение на российскую авиабазу. При помощи беспилотников пытались атаковать базу Хмеймим в июле 2019 года.