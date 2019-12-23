23.12.2019, 23:29
Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии
ИА «Ореанда-Новости». Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии. Информация об этом была озвучена сегодня, 23 декабря, на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон.
По словам генерал-майора Юрия Боренкова, два беспилотника в воскресенье, 22 декабря, в вечернее время суток (23-05 по МСК) были направлены на территорию авиабазы Хмеймим в САР с с юго-востока. С помощью дежурных средств противовоздушной обороны цели были сбиты. Никто не пострадал. Материальный ущерб не был нанесён.
Сейчас российская авиабаза Хмеймим работает в штатном режиме. Стоит отметить, что это не первое нападение на российскую авиабазу. При помощи беспилотников пытались атаковать базу Хмеймим в июле 2019 года.
По словам генерал-майора Юрия Боренкова, два беспилотника в воскресенье, 22 декабря, в вечернее время суток (23-05 по МСК) были направлены на территорию авиабазы Хмеймим в САР с с юго-востока. С помощью дежурных средств противовоздушной обороны цели были сбиты. Никто не пострадал. Материальный ущерб не был нанесён.
Сейчас российская авиабаза Хмеймим работает в штатном режиме. Стоит отметить, что это не первое нападение на российскую авиабазу. При помощи беспилотников пытались атаковать базу Хмеймим в июле 2019 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии