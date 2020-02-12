12.02.2020, 16:38
Боевики вынесли Поклонской смертный приговор
ИА «Ореанда-Новости». Наталья Поклонская, депутат Государственной думы России и политический деятель, сообщила в своём телеграм-канале о смертном приговоре, который прислали ей по почте боевики «Правого сектора». Об этом сообщает издание «Рамблер».
В сообщении Поклонская отметила, что боевики обещали «поймать и расстрелять её у стенки».
Бывший прокурор Крыма назвала приславших ей столь агрессивное послание боевиков «животными». Кроме того депутат заявила, что они вынесли смертный приговор не только ей, но и всей Украине, на что глава государства Владимир Зеленский «молча согласился».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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