ИА «Ореанда-Новости» . Наталья Поклонская, депутат Государственной думы России и политический деятель, сообщила в своём телеграм-канале о смертном приговоре, который прислали ей по почте боевики «Правого сектора». Об этом сообщает издание «Рамблер».

В сообщении Поклонская отметила, что боевики обещали «поймать и расстрелять её у стенки».

Бывший прокурор Крыма назвала приславших ей столь агрессивное послание боевиков «животными». Кроме того депутат заявила, что они вынесли смертный приговор не только ей, но и всей Украине, на что глава государства Владимир Зеленский «молча согласился».