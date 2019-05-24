ИА «Ореанда-Новости» Новостной интернет-портал Al Masdar сообщил, что 23 мая группировка, состоящая из бывших членов вооруженных подразделений, которые сдались правительственной армии на юге Сирии, атаковала военную базу в населённом пункте Джилин, расположенном недалеко от провинциального центра Дераа в 110 километрах от столицы страны Дамска.

Сообщается, что боевики установили контроль над базой и захватили штаб, взяв в заложники группу офицеров. Данные о количестве заложников не приводятся. Бандиты выдвинули властям требование освободить в обмен на заложников их командира Хайсама аль-Харири, который был задержан военнослужащими армейской разведки.