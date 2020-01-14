14.01.2020, 08:22
Более 1,7 тысяч домов остались без отопления в Хабаровске
ИА «Ореанда-Новости». Более 1,7 тысяч домов остались без отопления в Хабаровске. Об этом сообщила пресс-служба местного главного управления МЧС России.
На подающей теплотрассе, расположенной на территории ТЭЦ-1, произошёл прорыв сегодня, 14 января, в 09-00 по местному времени или в 02-00 по МСК. Некоторое районы Хабаровская остались без отопления. Сотрудники ЖКХ начали отрабатывать поступившие заявки. По данным МЧС, более 1,7 тысяч домов остались без отопления.
Стоит отметить, что синоптики обещают морозную погоду сегодня в Хабаровске. Столбик термометра днём опустится до -14 градусов.
На подающей теплотрассе, расположенной на территории ТЭЦ-1, произошёл прорыв сегодня, 14 января, в 09-00 по местному времени или в 02-00 по МСК. Некоторое районы Хабаровская остались без отопления. Сотрудники ЖКХ начали отрабатывать поступившие заявки. По данным МЧС, более 1,7 тысяч домов остались без отопления.
Стоит отметить, что синоптики обещают морозную погоду сегодня в Хабаровске. Столбик термометра днём опустится до -14 градусов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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