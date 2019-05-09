В России прошли 3700 мероприятий в рамках акции "Бессмертных полк", в них приняли участие более 10 миллионов человек.В Москве акция собрала около 700 тысяч человек. В Санкт-Петербурге в акции участвовали свыше 1 миллиона граждан. В столице к акции присоединился президент страны Владимир Путин, он нёс портрет своего отца-фронтовика.