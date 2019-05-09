09.05.2019, 19:54
Более 10 млн человек приняли участие в "Бессмертном полке" по всей России
ИА «Ореанда-Новости». Свыше 10 миллионов человек участвовали в акции "Бессмертный полк" по всей стране, сообщает "Интерфакс".
В России прошли 3700 мероприятий в рамках акции "Бессмертных полк", в них приняли участие более 10 миллионов человек.
В Москве акция собрала около 700 тысяч человек. В Санкт-Петербурге в акции участвовали свыше 1 миллиона граждан. В столице к акции присоединился президент страны Владимир Путин, он нёс портрет своего отца-фронтовика.
В России прошли 3700 мероприятий в рамках акции "Бессмертных полк", в них приняли участие более 10 миллионов человек.
В Москве акция собрала около 700 тысяч человек. В Санкт-Петербурге в акции участвовали свыше 1 миллиона граждан. В столице к акции присоединился президент страны Владимир Путин, он нёс портрет своего отца-фронтовика.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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