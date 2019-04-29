ИА «Ореанда-Новости» Более 10 тысяч человек были освобождены из заключения после пересчёта сроков в соответствии с правилом «день в СИЗО за полтора дня в колонии».

Соответствующий закон о кратном зачёте времени содержания в СИЗО в срок отбытия наказания по приговору суда был принят ещё летом 2018 года. Если судьи определяют для отбывания срока колонию общего режима, один день в изоляторе засчитывается за полтора, если же признанный виновным отбывает наказание в колонии-поселении, день считается за два. Два дня домашнего ареста приравнены к одному дню в колонии вне зависимости от режима.

Теперь, когда сроки пересмотрены по данным нормам, сроки заключения сократились для более чем 100 тысяч человек. Таким образом, они раньше получат право на условно-досрочное освобождение.