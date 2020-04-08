ИА «Ореанда-Новости». Более 16 тысяч человек получили от Минобороны выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы. Об этом журналистам рассказала заместитель главы военного ведомства Татьяна Шевцова.

Шевцова рассказала, что Минобороны произвело выплаты ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и их вдовам (вдовцам), бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Эта категория граждан должна была получить выплату по 75 тысяч рублей. Деньги получили 14 671 человек.

Также замглавы Минобороны уточнила, что труженики тыла периода Великой Отечественной войны, имеющие государственные награды за самоотверженный труд, и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получили по 50 тысяч рублей. Данная выплата коснулась 1 541 пенсионера.

Замминистра добавила, что выплаты были произведены во всех субъектах РФ, в Латвии, Литве и Эстонии.