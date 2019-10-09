09.10.2019, 00:38
Более 2,3 тысяч единиц военной техники перешли в распоряжение Военных сил РФ
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 8 октября, на совещании в Министерстве обороне России глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил о получении более 2,3 тысяч единиц военной техники в распоряжение Военных сил РФ.
В 2019 году более 1,5 триллионов рублей было выделено из бюджета России на покупку военного оборудования, снаряжения и оружия. План по перевооружению российской армии выполнен на 47%, а увеличение поставок современного технологического оружия возросло на 6,7%.
Планируется, что к концу 2019 года количество модернизированной техники и современного оружия составит около 68% от всего снаряжения российской армии, что позволит своевременно реагировать на возможные военные действия со стороны других государств.
В 2019 году более 1,5 триллионов рублей было выделено из бюджета России на покупку военного оборудования, снаряжения и оружия. План по перевооружению российской армии выполнен на 47%, а увеличение поставок современного технологического оружия возросло на 6,7%.
Планируется, что к концу 2019 года количество модернизированной техники и современного оружия составит около 68% от всего снаряжения российской армии, что позволит своевременно реагировать на возможные военные действия со стороны других государств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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