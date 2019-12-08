08.12.2019, 18:32
Более 2 миллиардов рублей было взыскано в 2019 году с российских коррупционеров
ИА «Ореанда-Новости». 2,4 миллиарда рублей было взыскан с российских коррупционеров в 2019 году. Такое сообщение поступило от главы Следственного комитета РФ Александра Бастыркина.
12,9 миллиардов рублей было взыскано за 9 месяцев 2019 года за счёт наложенного ареста на имущество коррупционеров, остальная часть суммы - денежные средства на расчётный счетах или наличный деньги. Следственный комитет возбудил около 6,5 тысяч уголовных дел, из них почти 4 тысячи ответчиков - должностные лица, около 500 коррупционеров приравниваются к представителям местных органов власти.
Уголовные дела были заведены в отношении присвоения, мошенничества и растраты денежных средств. Стоит отметить, что статистика коррупционной практики почти не изменилась, так как 30% из всех уголовных дел составляют взятки.
12,9 миллиардов рублей было взыскано за 9 месяцев 2019 года за счёт наложенного ареста на имущество коррупционеров, остальная часть суммы - денежные средства на расчётный счетах или наличный деньги. Следственный комитет возбудил около 6,5 тысяч уголовных дел, из них почти 4 тысячи ответчиков - должностные лица, около 500 коррупционеров приравниваются к представителям местных органов власти.
Уголовные дела были заведены в отношении присвоения, мошенничества и растраты денежных средств. Стоит отметить, что статистика коррупционной практики почти не изменилась, так как 30% из всех уголовных дел составляют взятки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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