коррупционеров, остальная часть суммы - денежные средства на расчётный счетах или наличный деньги. Следственный комитет возбудил около 6,5 тысяч уголовных дел, из них почти 4 тысячи ответчиков - должностные лица, около 500 коррупционеров приравниваются к представителям местных органов власти.Стоит отметить, что статистика коррупционной практики почти не изменилась, так как 30% из всех уголовных дел составляют взятки.