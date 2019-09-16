ИА «Ореанда-Новости». За 14 и 15 сентября природные пожары уничтожили 20 067 гектаров леса в Якутии, пишет «МК» со ссылкой на местное Минэкологии.



Глава региона Айсен Николаев отметил, что пожары возникли из-за природных причин, человеческий фактор тут не при чем. Так, на севере Якутии есть много торфяников.



Ранее в Красноярском крае сняли режим ЧС, который ввели из-за лесных пожаров. Отмечается, что ситуация в регионе стабилизировалась. Кроме того, недавно сообщалось, что что огонь был полностью потушен в Иркутской области, однако там по-прежнему сохраняется пожароопасная обстановка.