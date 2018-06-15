ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 219 000 человек в России уже пришли к врачам с жалобой о том, что их покусали клещи. Сколько ещё граждан отказались идти к доктору, история умалчивает. Эта статистика подведена с начала этого сезона (с 15 марта и по 8 июня) Роспотребнадзором.

Из этого количества людей четверть оказалось детьми – 57 тысяч. В этом году клещи проснулись с 15 марта, когда за окном установилась плюсовая погода. Эти насекомые просыпаются и начинают кусать людей и животных, когда температура почвы достигает примерно пяти градусов.

Соответственно в Роспотребнадзоре уже с 15 марта начали мониторить ситуацию, чтобы не допустить распространения вирусного энцефалита, который переносят клещи, и другие инфекции. Стоит отметить, что эта цифра – 219 тысяч, не превышает значений за прошедшие годы, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Профилактические работы ведутся, в России в этом сезоне уже привили от клещевого энцефалита около 2, 3 млн человек. При этом заболело им с 15 марта 83 человека – это зарегистрированные случаи. Клещевым боррелиозом больше – 545 случаев. Эти значения также не превышают нормы за последнюю «пятилетку», отмечают в ведомстве.

Один из способов борьбы с этими насекомыми – акарицидная обработка. Это проведение дезинсекции на территориях специальными препаратами. На сегодняшний день в стране обработано около 129 тысяч гектар. По плану остался один гектар, в 2018 году запланирована была акарицидная обработка на 130 тысячах га.

В России прививку для профилактики сделать можно в специальных прививочных пунктах в поликлиниках, медсанчастях, в медпунктах учебных заведений. Но необходима консультация врача.

Запущенный энцефалит может привести к параличу и умственным расстройствам, так как поражает ЦНС. Первый симптом после укуса – температура 38 градусов, недомогание, бессонница.