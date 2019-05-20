В настоящий момент, в интересах следствия, название организации не разглашается.Кража значительной суммы денег, составляющая, по предварительным данным, свыше 22 миллионов рублей, обнаружена в результате очередной проверки бухгалтерской документации. На предприятии, занимающимся оптовым и розничным сбытом продовольственной продукции, теперь уже бывший бухгалтер имела доступ к банковским счетам компании. Воспользовавшись собственным служебным положением, женщина переводила денежные средства на свои банковские счета и на счета своих родственников. По информации следствия установлено, что часть похищенной суммы женщина успела потратить. На что конкретно успела потратить мошенница деньги предприятия, не разглашается.В этих двух крупнейших торговых сетях города Кургана информацию о хищении не подтвердили.В зависимости от суммы похищенных средств подозреваемому предъявляется обвинение по 158-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае доказательства вины наказанием служит либо денежный штраф, либо принудительные работы, либо ограничение или лишение свободы. В отношении бывшего бухгалтера из Кургана ведётся следствие.