20.05.2019, 16:33
Более 22 млн рублей бухгалтер из Кургана перевела своим родственникам
ИА "Ореанда-Новости" Главный бухгалтер одного из крупного предприятия в Кургане, занимающегося торговлей продуктами, обвинена в краже более 22 миллионов рублей. В настоящий момент, в интересах следствия, название организации не разглашается.
По информации, предоставленной пресс-службой Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области, известно, что 38-летняя женщина работала главным казначеем на одном из торговых предприятий. Кража значительной суммы денег, составляющая, по предварительным данным, свыше 22 миллионов рублей, обнаружена в результате очередной проверки бухгалтерской документации. На предприятии, занимающимся оптовым и розничным сбытом продовольственной продукции, теперь уже бывший бухгалтер имела доступ к банковским счетам компании. Воспользовавшись собственным служебным положением, женщина переводила денежные средства на свои банковские счета и на счета своих родственников. По информации следствия установлено, что часть похищенной суммы женщина успела потратить. На что конкретно успела потратить мошенница деньги предприятия, не разглашается.
Несмотря на то, что о названии предприятия пока неизвестно, есть информация о том, что это точно не "Метрополис" и не ООО "Компания Крым". В этих двух крупнейших торговых сетях города Кургана информацию о хищении не подтвердили.
Кража денег является уголовно наказуемым преступлением. В зависимости от суммы похищенных средств подозреваемому предъявляется обвинение по 158-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае доказательства вины наказанием служит либо денежный штраф, либо принудительные работы, либо ограничение или лишение свободы. В отношении бывшего бухгалтера из Кургана ведётся следствие.
По информации, предоставленной пресс-службой Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области, известно, что 38-летняя женщина работала главным казначеем на одном из торговых предприятий. Кража значительной суммы денег, составляющая, по предварительным данным, свыше 22 миллионов рублей, обнаружена в результате очередной проверки бухгалтерской документации. На предприятии, занимающимся оптовым и розничным сбытом продовольственной продукции, теперь уже бывший бухгалтер имела доступ к банковским счетам компании. Воспользовавшись собственным служебным положением, женщина переводила денежные средства на свои банковские счета и на счета своих родственников. По информации следствия установлено, что часть похищенной суммы женщина успела потратить. На что конкретно успела потратить мошенница деньги предприятия, не разглашается.
Несмотря на то, что о названии предприятия пока неизвестно, есть информация о том, что это точно не "Метрополис" и не ООО "Компания Крым". В этих двух крупнейших торговых сетях города Кургана информацию о хищении не подтвердили.
Кража денег является уголовно наказуемым преступлением. В зависимости от суммы похищенных средств подозреваемому предъявляется обвинение по 158-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае доказательства вины наказанием служит либо денежный штраф, либо принудительные работы, либо ограничение или лишение свободы. В отношении бывшего бухгалтера из Кургана ведётся следствие.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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