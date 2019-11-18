18.11.2019, 23:26
Более 30 российских детей вернуться из Ирака на родину
ИА «Ореанда-Новости». Более 30 российских детей вернутся из Ирака на родину сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам детей.
По словам Анны Кузнецовой, сегодня из Ирака вылетел специальный борт МЧС с детьми в возрасте от 1 до 9 лет. Несовершеннолетние содержались в приютах и тюрьмах Багдада. Их родители или находятся под стражей, или погибли в ходе военных действий. В полёте их сопровождают психологи и врачи.
Всего на родину было возвращено 122 ребёнка, включая тех, кто прилетит сегодня. Ещё 49 детей в лагерях Сирии ожидают анализа ДНК для определения своего гражданства.
По словам Анны Кузнецовой, сегодня из Ирака вылетел специальный борт МЧС с детьми в возрасте от 1 до 9 лет. Несовершеннолетние содержались в приютах и тюрьмах Багдада. Их родители или находятся под стражей, или погибли в ходе военных действий. В полёте их сопровождают психологи и врачи.
Всего на родину было возвращено 122 ребёнка, включая тех, кто прилетит сегодня. Ещё 49 детей в лагерях Сирии ожидают анализа ДНК для определения своего гражданства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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