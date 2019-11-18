По словам Анны Кузнецовой, сегодня из Ирака вылетел специальный борт МЧС сНесовершеннолетние содержались вБагдада. Их родители или находятся под стражей, или погибли в ходе военных действий. В полёте их сопровождают психологи и врачи.Всего на родину, включая тех, кто прилетит сегодня. Ещёдля определения своего гражданства.