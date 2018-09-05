



ИА «Ореанда-Новости» . 9 сентября в России состоится единый день голосования. Во всех регионах страны будут проведены более четырёх тысяч выборов разного уровня. Согласно данным государственной автоматизированной системы «Выборы», более 50 тысяч кандидатов выдвинули свои кандидатуры на выборы в регионах и муниципалитетах.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сообщил, что проверка 10 тысяч кандидатов выявила 336 человек, имеющих судимости.



Из них 152 кандидата не указали эти сведения при выдвижении, тем самым нарушив закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».





Среди тех, кого выдвинули по партийным спискам, лидерами рейтинга судимых кандидатов являются представители коммунистической партии.



3,5 % заявленных от КПРФ кандидатов имеют судимости. На втором месте находятся представители партии «Яблоко» - у них судимы были 3,4% представленных кандидатов. 3 % кандидатов от партии «Родина» также имеют судимости. От «Единой России» с судимостями вышли на выборы 1,5 % кандидатов.





Согласно закону, участники выборов при регистрации должны сообщать об имеющихся судимостях, в том числе снятых или погашенных. Те, кто был осуждён за совершение особо тяжких и тяжких преступлений, не могут принимать участие в выборах. Также не имеют права избираться и те кандидаты, чья судимость к моменту голосования не была снята или погашена.





В этом году наибольший процент судимостей зафиксирован среди кандидатов, являющихся самовыдвиженцами - 4,6. В прошлом году этот показатель среди самовыдвиженцев находился на уровне 2,9%.





Проанализировав данные государственной автоматизированной системы «Выборы», «РосБизнесКонсалтинг» сообщает, что наиболее частыми преступлениями, которые когда-либо совершали кандидаты, являются кражи.



О судимостях по этой статье сообщили более 20% кандидатов. За побои и умышленное причинение вреда здоровью были осуждены 9,6% кандидатов. 8,7% участников выборов были судимы за хулиганство. Более 7% - за нарушение правил дорожного движения, 6,2% - за мошенничество.





У 62% кандидатов судимость погашена, с 17% кандидатов судимость снята.





Среди тех, кто не указал сведения об имеющихся судимостях, есть кандидаты, которые осуждались за фальсификацию избирательных документов. В Татарстане был зарегистрирован кандидат, имеющий 9 снятых судимостей, среди которых разбой и мошенничество.





Напомним, что 9 сентября в 22 регионах страны состоятся прямые выборы губернаторов. Непрямые выборы глав пройдут в 4 регионах. Там губернаторов будут избирать депутаты законодательных собраний по представлению президента РФ. В законодательные собрания будут избирать депутатов в 16 субъектах России. Выборы в городские думы областных центров пройдут в 12 регионах. В Государственную думу по семи одномандатным округам в шести регионах пройдут дополнительные выборы. Кроме того, состоится большое количество выборов в муниципалитетах.