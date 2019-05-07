ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве 56 человек за изготовление поддельных документов для мигрантов. Пресечена деятельность 11 лабораторий с необходимым для изготовления фальшивок оборудованием, изъяты образцы соответствующих бланков и печатей. По 25 адресам были произведены обыски.

По данным оперативных работников, в преступную группу входили выходцы из среднеазиатских республик. В пресс-релизе ведомства указано, что преступники организовали «сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконной миграции». За плату злоумышленники ставили в паспорта иностранных граждан необходимые для пребывания на территории России отметки, изготавливали поддельные национальные удостоверения личности, миграционные карты и другие востребованные среди приезжих документы.