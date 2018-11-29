ИА «Ореанда-Новости». Всероссийский НИИ труда (Минтруда РФ) сообщает, что более половины россиян, которые мечтают стать предпринимателями - молодые люди.

Пять ведущих исследовательских институтов стран БРИКС, включая российский, в 2018 году проводили исследования по вопросу становления новой экономики, появления других форм занятости. Дмитрий Платыгин, гендиректор ВНИИ труда, в своём докладе заявляет, что альтернативные виды занятости на российском рынке труда начали активно развиваться.

Согласно данным, приведённым в докладе, среди тех россиян, которые хотели бы заниматься предпринимательством, большинство составляют молодые люди - 56%. В этой же категории выявлена высокая готовность к нестандартным трудовым решениям - например, 44% участников опроса от 18 до 29 лет выразили согласие работать по временному трудовому договору, 41% опрошенных готовы работать дистанционно. Интересно, отмечают в пресс-службе ВНИИ труда, что большинство молодых людей не желают работать без трудового договора.

Среди плюсов самозанятости россияне обычно выделяют возможность самостоятельно распределять объёмы работы и время на неё, место для решения рабочих задач. Среди Беспокойство у опрошенных вызывает недостаток опыта, навыков деятельности в качестве предпринимателя, а также необходимость платить налоги, когда доход низкий или нерегулярный. Среди рисков также назвали вопросы соцобеспечения.

Обычно слово «фриланс» для россиян созвучно словам «независимость», «развитие», «любимое дело», затем - «заработок», отмечает Дмитрий Платыгин. Пресс-служба ВНИИ труда комментирует, что это сигнал о положительном закреплении данной формы занятости в общественном сознании.

Для стран БРИКС развитие такой формы деятельности, как самозанятость - глобальный тренд. Сотрудники институтов отправят свой совместный доклад на эту тему министрам труда и занятости стран БРИКС.