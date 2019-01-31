ИА «Ореанда-Новости» Из девяти московских кинотеатров «Синема стар» было эвакуировано более 7,5 тысяч человек из-за сообщений о «минировании», экстренные службы завершили проверку, о результатах которой рассказали РИА Новости.

Информация о наличии в кинотеатрах взрывных устройств не подтвердилась.

Ранее силовики проверили кинотеатры сети «Синема стар» по России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Костроме, Вологде, Тамбове, Твери. Об этом рассказала операционный директор киносети Галина Сытинова, она подтвердила, что проверка была начата после звонков о «минировании».

В четверг 31 января в Санкт-Петербурге всё по той же причине было эвакуировано 30 школ, а в Южно-Сахалинске 19. «Поступили сообщения в порядка 30 школ Санкт-Петербурга. Все происходит в соответствии с паспортом безопасности у нас в городе, проводятся регулярно учения, и все знают, что делать», - сообщил собеседник РИА Новости

Также сегодня стало известно, что спецслужбы проверяют здание администрации Воронежа, в этом случае опять было сообщении о ложной взрывчатке.

29 января сообщалось, что анонимные сообщения о «минировании» школ, больниц, администраций, ТЦ получили 14 областей Центрального федерального округа. На данный момент продолжают поступать сообщения о взрывных устройствах по всей стране.

Напомним, что за прошедший месяц в России массово стали поступать анонимные звонки и сообщения о «минировании» различных учреждений.

Подобное уже случалось в сентябре 2017 года, тогда волна анонимных сообщений охватила 75 из 85 регионов России. В столице было зафиксировано около 600 сообщений, 100 – в Московской области. По данным ФСБ, этими сообщениями Москве был нанесён ущерб 150 миллионов рублей. За весь период по всей России из различных мест скопления людей было эвакуировано около 2 миллиона человек. К счастью, все сообщения были ложными.







