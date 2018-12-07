ИА «Ореанда-Новости». С момента введения на Украине военного положения и запрета на въезд граждан России, на границах отказали во въезде в страну более чем восьми сотням россиян. Об этом заявил Олег Слободян, представитель украинской погранслужбы.

800 жителей России не смогли попасть на Украину из-за запрета на въезд, которые ввели в прошлую пятницу, 30 ноября. Эти данные актуальны по утро 7 декабря, сообщил Олег Слободян.

Под запрет попадают мужчины в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Украины Пётр Порошенко объяснил это шаг тем, что Киев хочет помешать Москве «формировать на Украине отряды частных армий», чтобы «не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году». Россия в ответ никаких ограничений для украинцев не вводила. Владимир Путин заявил, что Россия, напротив, облегчит режим пребывания граждан Украины в РФ и получение российского гражданства.

Причиной этого запрета стал инцидент в Керченском проливе, когда 25 ноября российские пограничники захватили в Чёрном море три корабля ВМС Украины и задержали 24 моряка. Их обвинили в нарушении госграницы. После этого на Украине объявили военное положение на 30 дней (до конца года).

Утром 7 декабря стало известно, что четырёх российских журналисток украинские пограничники не пустили на территорию страны. Об этом сообщило общественное телевидение "Громадське", ссылаясь на свой источник.

На сайте уточнили, что речь идет о сотруднице издания "Старая Русь" Елене Николаевой, Юлии Никитиной из "Фонтанки", а также корреспонденте газеты "Мой район" Елене Владыкиной и журналистке сети SCOOP Анастасии Дроздовой.

Это не первый случай, когда Украина запрещает въезд на территорию страны представителям российской прессы. Например, в конце июня украинские власти отказали во въезде журналисту Евгению Примакову и собкору RT в Израиле Поле Слиер, направлявшимся в Киев на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ.

Напомним, сейчас на Украине запрещена трансляция российских телеканалов, также в марте 2015 года остановили аккредитацию в органах государственной власти для 115 российских СМИ.