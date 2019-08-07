ИА «Ореанда-Новости» Росстат сообщил, что по состоянию на 2017 год 26 % детей в возрасте до 18 лет проживали в семьях, располагающих доходами, не превышающими прожиточный минимум.

Соответствующие данные были обнародованы 31 июля 2019 года. Сведений за 2018 год статистическое ведомство пока не представило.

Уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом. В 2017 году за чертой бедности находились 13,2 % граждан (19,4 миллиона человек), в 2018 году – 12,9 % (18,9 миллионов). Отмечается, что уровень детской бедности значительно увеличился в 2015 году – до 27,4 % с 20,7 % в 2014-м.

В сельской местности данный показатель ещё выше – 45 %. Наиболее высокий уровень бедности среди несовершеннолетних зафиксирован в многодетных семьях – 52,2 %.