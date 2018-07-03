ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 2 июля российские школьники написали последний экзамен, осталось только дождаться результатов и подать свои документы в вуз. По некоторым экзаменам результаты совсем не утешительные,некоторые тюменские ученики не справились с ЕГЭ.

Пока самым сложным предметом оказалась математика и его не сдали 128 учеников из Тюмени. Вторым по сложности была география, а затем идет русский и информатика. Если смотреть на общий результат, то в этом году экзамены прошли спокойно. Большинство школьников справились и готовы к дальнейшей учебе.

В этом году организация экзамена проходила немного иначе. Бланки печатались непосредственно перед самим экзаменом и во всех аудиториях были камеры. Так что ожидается, что именно в этом году будут показаны реальные знания старшеклассников. В Тюменской области на всю подготовку было потрачено несколько миллионов рублей.

В целом по России результаты не сильно отличаются от прошлогодних. К примеру, по русскому средний балл повысился всего на 2 балла.

Для разработки экзаменационных материалов очень важно сопоставлять результаты экзаменов различных лет. Проводятся исследования, разъяснительные беседы с учениками и учениками. Все это обеспечивает стабильность результатов экзамена.

По всей стране русский язык сдали 645,5 тыс. учеников. Только 0,4% школьников не смогли преодолеть минимальный порог экзамена в 24 балла и это меньше чем в прошлом году. Были и те, кто сдал экзамен на 100 баллов и всего максимальное количество баллов получили 3722 учеников.

Пока сложно дать оценку результатов по другим предметам, так как результаты появятся только через 14 дней после проведения экзамена. Для обработки результатов используются современные технологии. Это помогает ускорить процесс обработки результатов и выдать аттестаты до проведения выпускных.