ИА «Ореанда-Новости». Свыше миллиона представительниц прекрасного пола проехали в столичном метро бесплатно в Международный женский день. Об этом рассказал Московский метрополитен в официальном аккаунте в Twitter.

К 18:30 в Московском метро почти 1,05 миллиона женщин прошли бесплатно. В сообщении отметили, что это число равно жителям Красноярска.

"Это как если бы Красноярск состоял только из женщин и решил бы весь пройти сегодня в метро бесплатно", - подчеркивают в сообщении.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проезд на общественном транспорте Москвы и Московской области для всех женщин будет бесплатным. Также бесплатной будет парковка.