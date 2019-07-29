ИА «Ореанда-Новости» Около 60% россиян не хотят оформлять электронные паспорта из-за боязни сбоев в системе и базе данных. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, передаёт ТАСС.

59% респондентов на сегодняшний день не готовы перейти на использование электронного удостоверения личности. 22% опрошенных полагают, что электронный паспорт не может быть надёжным.

К использованию электронного документа готов 31% россиян, они считают такой паспорт универсальным. 17 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что к 2023 году все россияне смогут перейти на электронные паспорта.