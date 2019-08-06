ИА «Ореанда-Новости» Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что более 52 % граждан России в той или иной степени боятся ядерной войны. Треть опрошенных признались, что они «испытывают некоторое беспокойство» из-за данной угрозы, 14 % испытывают сильную тревогу, а каждый двадцатый «испытывает постоянный страх». 46 % респондентов сообщили, что они не беспокоятся по поводу угрозы ядерной войны.

Исследование выявило, что о реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах помнят 72 % граждан, в то время как 21 % опрошенных полагают, что таких случаев не было, а 7 % затруднились ответить.

даже при наличии бомбоубежищ и достаточных запасов продовольствия. 16 % опрошенных придерживаются противоположного мнения. 71 % граждан не осведомлены о том, где расположено ближайшее атомное бомбоубежище либо полагают, что его вовсе не существует.