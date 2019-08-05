ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с результатами опроса, проведённого сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины граждан (56 %) считают дачу местом для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства в целях получения дохода. Лишь 32 % опрошенных заявили, что продают выращенные на дачах продукты (причём в 2005 году таковых насчитывалось почти в два раза больше – 60 %).

Также было выяснено, что почти 62 % россиян выезжают на дачу летом. Из них каждый пятый бывает там каждую неделю, а 8 % живут на даче на протяжении всего лета. 21 % опрошенных признались, что они посещают дачу лишь три-четыре раза за сезон.

31 % занимаются выращиванием овощей и фруктов, 26 % приезжают на дачу, чтобы отдохнуть, ещё 26 % устраивают там пикники.

(72 % в 2005 году и 71 % ныне). 34 % занимаются декоративным обустройством дома и участка.