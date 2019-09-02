ИА «Ореанда-Новости» Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос об отношении родителей к качеству образования в школах.

Было выяснено, что подавляющее большинство – 78 % – положительно оценивают уровень квалификации преподавателей. 16 % негативно оценили его. 6 % затруднились дать однозначный ответ.

85 % родителей полагают, что учителя внимательны и доброжелательны к их детям.

67 % респондентов оценили кадровую обеспеченность преподавателями в российских школах как хорошую, 28 % указывают на то, что учителей не хватает. В отношении оснащенности школы необходимой для обучения техникой положительно высказались 56 %, отрицательно – 32 %.

Чуть более половины родителей – 52 % – в целом удовлетворены качеством подготовки учащихся, ещё 32 % удовлетворены частично, 15 % не удовлетворены.

Основными задачами современной школы граждане назвали обучение (32 %) и воспитание (19 %). 6 % в качестве цели указали возвращение советской системы образования и отмену ЕГЭ.