ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с итогами опроса, проведённого Всероссийским центром исследования общественного мнения, 59 % граждан заявили, что их устраивает их жизнь. 28 % отметили как положительные, так и отрицательные моменты. 22 % респондентов описали свою жизнь как плохую.

При этом наиболее оптимистично настроена молодёжь. 58 % граждан в возрасте 18–24 лет довольны своей нынешней жизненной ситуацией. Среди 25–34-летних таких обнаружилось 55 %. Интересно, что похожие показатели среди россиян старше 35 лет зафиксированы лишь у тех, кто старше 60 лет (54 %). Меньше всего оптимизма зарегистрировано у респондентов в возрасте от 45 до 59 лет – 14 %.

42 % 18–24 летних и 33 % 25–34 летних ожидают перемен к лучшему. 45 % опрошенных в возрасте 25–34 лет полагают, что в ближайшее время их положение останется прежним. 30 % граждан в возрасте 45–59 лет считают, что грядут изменения к худшему. В целом 42 % принимавших участие в исследовании не ждут изменений, 26 % верят в положительные перемены, 23 % в отношении будущего настроены скептически.