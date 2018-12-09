ИА "Ореанда-Новости". Почти две трети жителей Симферополя - около 200 тыс. человек остаются без воды из-за аварии на водоводе. Об этом сообщают экстренные службы крымской столицы, передаёт ТАСС.

Авария произошла на пересечении улиц Чехова и Севастопольская в центре города. Водоснабжение планируется восстановить к вечеру 9 декабря. На месте аварии работают бригады предприятия "Вода Крыма".

ГУП "Вода Крыма", являющееся водоснабжающей организацией города, озвучило перечень улиц, которые остаются без воды. Полный список опубликован на сайт предприятия.

Кроме того, по информации пресс-службы ГУП "Вода Крыма", при проведении работ по устранению аварии погиб сотрудник предприятия. "При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи", - сообщила представитель "Воды Крыма". Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали эту информацию.

Население Симферополя составляет около 340 тыс. человек. Город является столицей республики Крым, вошедшей в состав России в результате референдума в 2014 году.