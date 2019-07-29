Стоимость полученной субсидии составит более полумиллиарда рублей.

Деньги будут направлены в российские регионы, где в настоящее время складывается тяжёлая, с точки зрения ликвидации очагов возгорания и последующего распространения огня, ситуация. Это, прежде всего, относится к административно-территориальным субъектам, расположенным в Сибирском и Дальневосточным федеральным округам. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Рослесхоза, 222 миллиона рублей получат сибирские регионы. К ним относится Иркутская область, Красноярский край и Республика Тыва. Дальневосточные регионы, такие как Якутия, Бурятия, Хабаровский край, Камчатский край, Амурская область и Забайкалье, получат порядка 334 миллионов рублей, подтвердили в ведомстве.

Выделенные правительством деньги планируют направить на наблюдение и контроль за ситуацией с воздуха, а также на борьбу с пожарами. Тысячей единиц новой специальной техники пополнится парк лесопожарного оборудования. Кроме того, часть финансов запланирована на то, чтобы подготовить эти регионы к следующему потенциальному периоду возникновения пожаров.

Напомним, что наиболее пострадавшим от лесных пожаров регионов является Красноярский край. Здесь зафиксирована площадь, охваченная огнём, в более чем девятьсот тысяч гектаров. Шестьсот тысяч гектаров леса горит в Иркутской области. Сорок один российский регион находится в положении чрезвычайной ситуации.



