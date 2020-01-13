13.01.2020, 22:04
Более полумиллиона малых и средних организаций были ликвидированы в 2019 году
ИА «Ореанда-Новости». Более полумиллиона малых и средних организаций были ликвидированы в 2019 году. Об этом сообщил сотрудник Счётной палаты России на совещании по итогам анализа нацпроекта поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
За первое полугодие прошлого года количество СМП уменьшилось на 1,5% от базового показателя (менее 19,1 миллионов организаций и ИП). По итогам 9 месяцев количество субъектов малого и среднего бизнеса составило 18,7 миллионов. По данным нацпроекта планировалось, что к началу 2020 году число СМП возрастёт на 1-1,2 миллиона и составит 19,6 миллионов предприятий. Однако, в прошлом году наблюдался спад СМП.
Счётная палата России указала, что государственное бюджетирование было потрачено частично (69%). Специалисты указали, что промежуточный мониторинг национального проекта показал отрицательный результат.
За первое полугодие прошлого года количество СМП уменьшилось на 1,5% от базового показателя (менее 19,1 миллионов организаций и ИП). По итогам 9 месяцев количество субъектов малого и среднего бизнеса составило 18,7 миллионов. По данным нацпроекта планировалось, что к началу 2020 году число СМП возрастёт на 1-1,2 миллиона и составит 19,6 миллионов предприятий. Однако, в прошлом году наблюдался спад СМП.
Счётная палата России указала, что государственное бюджетирование было потрачено частично (69%). Специалисты указали, что промежуточный мониторинг национального проекта показал отрицательный результат.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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