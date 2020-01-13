итогам анализа нацпроекта поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.





Об этом сообщил сотрудник Счётной палаты России на совещании поЗа первое полугодие прошлого года количество СМП уменьшилось на 1,5% от базового показателя (менее 19,1 миллионов организаций и ИП). По итогам 9 месяцев количество субъектов малого и среднего бизнеса составило 18,7 миллионов. По данным нацпроекта планировалось, что к началу 2020 году число СМП возрастёт на 1-1,2 миллиона и составит 19,6 миллионов предприятий. Однако, в прошлом году наблюдался спад СМП.Счётная палата России указала, что государственное бюджетирование было потрачено частично (69%).