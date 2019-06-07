Жители Екатеринбурга доверили им свои сбережения на строительство многоквартирного дома, надеясь получить собственные квадратные метры. Однако, застройщик не выполнил свои обязательства - дом так и не достроен.В 2010 году компания занималась строительством высокоэтажных домов на улице Щербакова города Екатеринбурга. К 2014 году застройщику удалось сдать два дома долевым участникам, одновременно начали строить ещё одну высотку на двести квартир. Все квадратные метры в доме были выкуплены. В результате покупки квартир жители Екатеринбурга пополнили банковский счёт "Рубикон-Аэро Инвест" на 782 миллиона рублей. Половину указанной суммы застройщик отдал в счёт долга тем организациям, которые воздвигали второй дом компании.В 2015 году руководство компании "Рубикон-Аэро Инвест" прекращает строительство третьего дома ввиду того, что денежные средства на строительство закончились. Дополнительного капитала для завершения постройки дома у компании не было.Выплатить компенсацию в размере 548,7 миллионов рублей обманутым дольщикам компания не может.По информации, предоставленной пресс-службой городской прокуратуры, руководство строительной компании "Рубикон-Аэро Инвест" решением суда также не сможет вести свою деятельность в течение двух лет.