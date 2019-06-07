07.06.2019, 19:49
Более ста человек на Урале остались без квартир
ИА "Ореанда-Новости" Руководству строительной компании "Рубикон-Аэро Инвест" решением суда назначено пять лет исправительной колонии общего режима. Жители Екатеринбурга доверили им свои сбережения на строительство многоквартирного дома, надеясь получить собственные квадратные метры. Однако, застройщик не выполнил свои обязательства - дом так и не достроен.
"Рубикон-Аэро Инвест" начал свою деятельность девять лет назад. В 2010 году компания занималась строительством высокоэтажных домов на улице Щербакова города Екатеринбурга. К 2014 году застройщику удалось сдать два дома долевым участникам, одновременно начали строить ещё одну высотку на двести квартир. Все квадратные метры в доме были выкуплены. В результате покупки квартир жители Екатеринбурга пополнили банковский счёт "Рубикон-Аэро Инвест" на 782 миллиона рублей. Половину указанной суммы застройщик отдал в счёт долга тем организациям, которые воздвигали второй дом компании.
В 2015 году руководство компании "Рубикон-Аэро Инвест" прекращает строительство третьего дома ввиду того, что денежные средства на строительство закончились. Дополнительного капитала для завершения постройки дома у компании не было. В итоге 123 человека, которые принимали участие в долевом строительстве дома, остались без своих законных квартир. Выплатить компенсацию в размере 548,7 миллионов рублей обманутым дольщикам компания не может.
Власти Екатеринбурга не стали бросать своих граждан в беде - областное правительство ищет варианты выхода из этой ситуации.
По информации, предоставленной пресс-службой городской прокуратуры, руководство строительной компании "Рубикон-Аэро Инвест" решением суда также не сможет вести свою деятельность в течение двух лет.
"Рубикон-Аэро Инвест" начал свою деятельность девять лет назад. В 2010 году компания занималась строительством высокоэтажных домов на улице Щербакова города Екатеринбурга. К 2014 году застройщику удалось сдать два дома долевым участникам, одновременно начали строить ещё одну высотку на двести квартир. Все квадратные метры в доме были выкуплены. В результате покупки квартир жители Екатеринбурга пополнили банковский счёт "Рубикон-Аэро Инвест" на 782 миллиона рублей. Половину указанной суммы застройщик отдал в счёт долга тем организациям, которые воздвигали второй дом компании.
В 2015 году руководство компании "Рубикон-Аэро Инвест" прекращает строительство третьего дома ввиду того, что денежные средства на строительство закончились. Дополнительного капитала для завершения постройки дома у компании не было. В итоге 123 человека, которые принимали участие в долевом строительстве дома, остались без своих законных квартир. Выплатить компенсацию в размере 548,7 миллионов рублей обманутым дольщикам компания не может.
Власти Екатеринбурга не стали бросать своих граждан в беде - областное правительство ищет варианты выхода из этой ситуации.
По информации, предоставленной пресс-службой городской прокуратуры, руководство строительной компании "Рубикон-Аэро Инвест" решением суда также не сможет вести свою деятельность в течение двух лет.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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