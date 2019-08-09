Речь идёт о городах и сёлах, расположенных в Иркутской области.

По сведениям, полученным в результате космического мониторинга, стало известно, что задымленные города и сёла находятся в восьми районах вышеуказанной области. Эту информацию подтвердили и сотрудники пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Иркутской области. Кроме того, специалисты телефона доверия ведомства за прошедшие сутки успели принять сорок пять жалоб от жителей Иркутской области. Среди дозвонившихся значатся жители таких областных районов как Мамско-Чуйский, Киренский, Катангский, Нижнеилимский и Усть-Кутский.

Хуже всего сложилась ситуация с задымлением населённых пунктов в Киренском районе Иркутской области. Жители двадцати девяти городов и сёл этого района страдают от дыма и гари лесных пожаров. Ранее жители города Усть-Илимска также пожаловались на сильную задымлённость в городе. В социальных сетях появились фотографии пользователей, свидетельствующие о сложной ситуации в городе. По мнению жителей города, смог от лесных пожаров только увеличился.

Всего, по состоянию на утро 9 августа, в Иркутской области зафиксировано сто тридцать три очага возгорания. Общая площадь, охваченная огнём, составляет свыше семисот гектаров земли. Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Иркутской области проводят все необходимые для ликвидации огня действия.