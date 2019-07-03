ИА «Ореанда-Новости» Боливия рассматривает возможность закупки российского оружия, а также собирается заметить американские учебные самолёты Т-33 на российские, об этом заявил президент страны Эво Моралес в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что ВВС Боливии проявили интерес к приобретению военной техники из России. Моралес отметил, что многое зависит от технической части, однако подчеркнул, что российской технике доверяют. 11 июля состоится визит Моралеа в Москву, где он встретится с президентом Владимиром Путиным.