Продюсер заявил о принятии самого правильного решения в своей жизни., и указал на отсутствие течения в компании.Продюссер сказал, что. По его словам, всё было серьёзно, просто любое русло способно подсохнуть. Он сказал, что в данном случае произошло то же самое.В конце октября прошлого года Фадеев заявил о том, что расторг контракт со всеми участниками компании MALFA.