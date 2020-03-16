ИА «Ореанда-Новости». Продюсер Максим Фадеев журналисту телеканала НТВ рассказал о причинах расторжения контракта со всеми исполнителями своего лейбла MALFA

Продюсер заявил о принятии самого правильного решения в своей жизни.

Он назвал MALFA болотом, где квакали жабы, и указал на отсутствие течения в компании. 

Продюссер сказал, что компания перестала существовать, несмотря на миллиардный оборот. По его словам, всё было серьёзно, просто любое русло способно подсохнуть. Он сказал, что в данном случае произошло то же самое. 

В конце октября прошлого года Фадеев заявил о том, что расторг контракт со всеми участниками компании MALFA.