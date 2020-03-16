16.03.2020, 13:45
"Болото с жабами": Фадеев высказался о роспуске лейбла MALFA
ИА «Ореанда-Новости». Продюсер Максим Фадеев журналисту телеканала НТВ рассказал о причинах расторжения контракта со всеми исполнителями своего лейбла MALFA.
Продюсер заявил о принятии самого правильного решения в своей жизни.
Он назвал MALFA болотом, где квакали жабы, и указал на отсутствие течения в компании.
Продюссер сказал, что компания перестала существовать, несмотря на миллиардный оборот. По его словам, всё было серьёзно, просто любое русло способно подсохнуть. Он сказал, что в данном случае произошло то же самое.
В конце октября прошлого года Фадеев заявил о том, что расторг контракт со всеми участниками компании MALFA.
Продюсер заявил о принятии самого правильного решения в своей жизни.
Он назвал MALFA болотом, где квакали жабы, и указал на отсутствие течения в компании.
Продюссер сказал, что компания перестала существовать, несмотря на миллиардный оборот. По его словам, всё было серьёзно, просто любое русло способно подсохнуть. Он сказал, что в данном случае произошло то же самое.
В конце октября прошлого года Фадеев заявил о том, что расторг контракт со всеми участниками компании MALFA.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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