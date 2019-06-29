ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что лидеры государств, входящих в «Большую двадцатку», поставили цель полностью прекратить загрязнение океана пластиковыми отходами к 2050 году.

Японский политик призвал объединить интересы защиты окружающей среды и экономического роста «в единый позитивный цикл». При этом Абэ не стал скрывать, что в отношении изменения климата у глав стран «двадцатки» на саммите были значительные расхождения во мнениях.

Главы профильных министерств стран, участвующих в завершившемся 29 июня двухдневном саммите в японском городе Осака, договорились об учреждении специального надзорного органа для координации борьбы с загрязнением вод Мирового океана пластиком.