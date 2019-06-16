ИА «Ореанда-Новости» Министры, курирующие вопросы охраны окружающей среды и энергетики и представляющие государства, входящие в «Большую двадцатку», на встрече в городе Каруидзава (Япония), которая проходит 15–16 июня, приняли решение учредить первую в мире международную структуру для борьбы с загрязнением океана пластиковыми отходами. Предполагается, что каждая страна будет принимать собственные меры в данной сфере и на регулярной основе информировать новую организацию о достигнутых результатах.

На встрече министров также были рассмотрены вопросы энергетической безопасности в связи с нападением на нефтяные танкеры в Оманском проливе 13 июня, увеличения объёмов инвестиций в создание источников энергии с низким уровнем выбросом парниковых газов в атмосферу, стимулирования энергосбережения и другие.